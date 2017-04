Haïti - AVIS : Appel d’offres de systèmes de production électriques pour des mini-réseaux





EarthSpark International lance un appel d'offres pour 1 à 3 systèmes de production électriques pour des mini-réseaux à l'échelle d'une communauté, dans le département du Sud en Haïti.



Les réseaux présentés dans cet appel d'offres fourniront une électricité bon marché, verte, fiable et 24h/24, 7j/7, aux habitants des centre-villes de communautés rurales qu'ils desserviront, afin d'améliorer leurs conditions de vie et de débloquer leurs perspectives de développement économique.



S'appuyant sur le travail innovant de EarthSpark dans le domaine des mini-réseaux, cet appel d'offres est une formidable occasion d'étendre l'accès à l'électricité dans le milieu rural haïtien et fait partie de la vision de EarthSpark consistant à construire un modèle aboutissant à la construction de 80 mini-réseaux communautaires dans les 5 prochaines années.



Le soumissionnaire retenu concevra, installera et réalisera la mise en service d'un système de production électrique pour un micro-réseau couvrant la ville de Tiburon et facultativement de deux autres villages dans la péninsule méridionale d'Haïti.



Les offres contiendront des projets de développement pour 1 à 3 systèmes de production électriques, mais n'incluront pas les systèmes de distribution électrique correspondants, qui sont hors du cadre de cet appel d'offres.



Télécharger l’appel d'offres complet (en anglais) : http://www.haitilibre.com/docs/rfp_tiburon_plus_2_generation_20170407_final.pdf



Les propositions en anglais et français seront acceptées. Les contrats et garanties seront rédigés en anglais.



La date limite pour les propositions est le 22 mai 2017 à 17h00 HNE (Heure Normale de l'Est)



Pour d’autres informations contactez : info@earthsparkinternational.org



HL/ HaïtiLibre