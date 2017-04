Haïti - Politique : Installation du Directeur de Cabinet particulier du PM





Jeudi, le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, en présence entre autres du Secrétaire Général de la Primature Hugues Joseph, a procédé à l’installation du Dr Joseph Guillaume, comme Directeur de Cabinet particulier et dont la mission sera d’aider le Premier Ministre dans l’accomplissement de sa Politique Générale.



Il aura également pour mission de diriger l’équipe du cabinet chargée d’élaborer des stratégies et des actions pouvant aider le Gouvernement à relever les défis politiques, sociaux et économiques importants auxquels le pays fait face.



« Vous êtes appelé, Monsieur. le Directeur de Cabinet à un moment où notre pays connaît des situations difficiles. Je sais que vous avez toutes les qualités pour remplir la fonction de Directeur de Cabinet. Seules les actions, qui vont nous aider à relever les défis pour lesquels nous avons été engagés, comptent, » a déclaré le Premier Ministre.



« C'est un honneur de pouvoir travailler à aider le Premier Ministre à diriger et à négocier des compromis, » a déclaré Joseph Guillaume après les remerciements traditionnels et avant de s’adresser à l’équipe du cabinet, pour lui rappeler les tâches qui l’attendent et leur mission d’aider les deux Chefs de l’exécutif dans l’accomplissement de leurs missions respectives.



HL/ S/ HaïtiLibre