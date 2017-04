Haïti - Politique : 7ème rencontre de la Table Sectorielle en Protection Sociale





La 7ème rencontre de la Table Sectorielle en Protection Sociale (TSPS), organisée par le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) et le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), s’est tenue cette semaine.



Rappelons que la TSPS est un atelier de travail conçu pour dynamiser les discussions, coordonner les actions réalisées et partager les meilleures pratiques dans le domaine de la protection sociale, en conformité avec le Cadre de Coordination de l’Aide externe au Développement (CAED) à travers une plateforme regroupant des institutions publiques, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations de la Société Civile.



Dans ses propos d’ouverture, Jean Mercier Prophète qui représentait le Directeur Général du Ministère de la Planification a reconnu la nécessité de soutenir le Ministère des Affaires sociales, qui ne saurait, à lui seul, relever ce défi, soulignant certains aspects de la protection sociale d’ordre transversal. « Le défi de la protection sociale est de taille » a estimé Jean Mercier Prophète « Il commence avec la nécessité d’apprécier systématiquement l’effectif de l’ensemble de la population et d’appréhender les besoins fondamentaux de chaque couche sociale afin de pouvoir prendre les bonnes décisions pour réduire leur vulnérabilité. »



Pierre Ricot Odney, le Directeur de la planification au MAST, s’est dit satisfait que la démarche de cadrage des actions de tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la protection sociale a été bien comprise. Il a souligné la nécessité d’élaborer un document-cadre de politique publique de protection sociale à présenter avant la fin de l’exercice fiscal en cours et il a réclamé à cet effet, l’implication et la participation de tous les acteurs pour y parvenir.



Cette 7ème rencontre a été l’occasion pour les acteurs de faire un partage d’expériences à travers des présentations d'une série de concepts liés à la protection sociale.



HL/ HaïtiLibre