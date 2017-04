Haïti - Politique : Vers la modernisation de la Radio Nationale d'Haïti





Dans le cadre de l'application de la feuille de route du Ministre de la Culture et de la Communication, Limond Toussaint, http://www.haitilibre.com/article-20628-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-la-culture.html qui demande notamment une meilleure gestion des médias d'État, Calvin Cadet, le Directeur Général de la Communication au Ministère a eu une fructueuse séance de travail le 28 avril avec Marc Exavier, le Directeur de la Radio Nationale d'Haïti (RNH) autour de l'élaboration d'un plan de modernisation et de développement de la RNH.



Calvin Cadet, qui s'est montré préoccupé par la situation actuelle de la RNH, souhaite travailler en collaboration avec Exavier dans les prochaines rencontres, afin que cette station radio de service public, répondre aux attentes de la population à l'échelle nationale et aux vœux du Président Jovenel Moïse.



Marc Exavier, a salué cette démarche destinée à donner de nouvelles orientations à la Radio Nationale d'Haïti et s’est dit ouvert à la collaboration.



HL/ HaïtiLibre