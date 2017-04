Haïti - Économie : Création de 8,000 nouveaux emplois dans le secteur textile





Suite à l’accord signé en novembre 2016 entre « Reliable Source Industrial Company, Limited » une entreprise internationale, spécialisée dans la fabrication de vêtement de sports basée à Taipei (Taiwan) et la zone franche de Lafito (Lafito Industrial Free zone) a Cabaret, http://www.haitilibre.com/article-13535-haiti-economie-lafito-industrial-free-zone-et-port-lafito-rejoignent-l-adih.html , l’entreprise taïwanaise, premier locataire de la zone franche, qui va occuper 14 ha des 37 ha de superficie de la zone (qui pourrait doubler de surface pour faire face aux demandes), finalise la construction de 6 bâtiments de 10,000 m2 chacun, a confirmé Georges Sassine, Manager Général de la zone franche de Lafito.



La compagnie « Reliable Source Industrial » investi dans ce nouveau plan de production de vêtements, 50 millions de dollars et va créer 8,000 emplois qui seront au travail d’ici la fin de cette année ou au plus tard en mars 2018, a précisé Georges Sassine.



Rappelons que le projet Lafito est en opération depuis maintenant 2 ans, outre son port de classe mondial http://www.icihaiti.com/article-16612-icihaiti-economie-1-bateau-arrive-tous-les-2-jours-au-port-lafito.html , le site de plus de 400 hectares comprend sa propre centrale électrique, une zone franche et inclura à terme un espace commercial, une clinique médicale et une zone d'habitation. Le projet Lafito prévoit la création de 25,000 emplois au cours de ses 5 premières années d’opération



TB/ HaïtiLibre