Haïti - Humanitaire : Ouverture du Fonds Canadien d'initiatives locales, appel à projets





Le Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL) contribue aux priorités thématiques du Canada en matière de politique étrangère et s’ajoute au répertoire des programmes déjà en place en Haïti. Le FCIL est un fonds géré annuellement par l’Ambassade du Canada en Haïti pour soutenir des projets d’envergure modeste, réalisés par des organisations locales dans des domaines d’activités qui soutiennent les priorités canadiennes.



Objectifs :

Les champs d’action prioritaires du FCIL pour l’année financière 2017-2018 sont les suivants :



Favoriser l’autonomisation des femmes et des filles et l’égalité entre les sexes ;



Promouvoir le développement humain, particulièrement dans les secteurs de la santé, de la nutrition et de l’éducation ;



Se faire le champion des droits de la personne, d’une gouvernance inclusive et responsable, de la démocratie, ainsi que du pluralisme pacifique et du respect de la diversité ;



Favoriser une croissance économique inclusive et respectueuse de l’environnement ;



Favoriser les actions quant à l’environnement, y compris l’eau et le changement climatique ;



Promouvoir la paix et la sécurité.



Veuillez noter que les propositions ne respectant pas les critères de sélection ou ne contribuant pas aux objectifs du programme ne seront pas considérées pour un financement.



Éligibilité :

Une organisation souhaitant recevoir un appui et financement du FCIL devra répondre aux critères suivants :



Organisations non gouvernementales, sans but lucratif et communautaires locales ;



Établissements d’enseignement travaillant à des projets locaux ;

Institutions, organisations et agences internationales, intergouvernementales, multilatérales et régionales travaillant à des activités locales de développement ;



Institutions, organisations et agences internationales, intergouvernementales, multilatérales et régionales travaillant à des activités locales de développement ; Institutions ou agences gouvernementales municipales, régionales ou nationales du pays bénéficiaire travaillant à des projets locaux ;



Organisations non gouvernementales et sans but lucratif canadiennes travaillant à des activités locales de développement par l’entremise d’un bureau local.



À noter : Les organisations admissibles doivent être correctement constituées, avoir un statut juridique accordé par l'autorité compétente et posséder un compte bancaire ouvert au nom de l'institution. Ceux qui ne répondent pas à ces exigences peuvent soumettre leur projet par l'intermédiaire d'une organisation qui parraine le projet pour remplir le rôle d'intermédiaire et prendre en charge la mise en œuvre de l'initiative.



Les critères suivants seront appliqués dans la sélection des propositions :

Les projets soumis seront examinés par le comité d'évaluation FCIL de l'Ambassade. Les projets présentant un ou plusieurs des aspects suivants seront avantagés :



Les objectifs des projets s’inscrivent clairement dans le cadre d’au moins une des priorités thématiques du FCIL ;



des projets s’inscrivent clairement dans le cadre d’au moins une des priorités thématiques du FCIL ; La durabilité des résultats du projet sur les bénéficiaires est clairement démontrée. Les produits, services, avantages et impacts générés par le projet vont au-delà de la période financée par le FCIL ;



des résultats du projet sur les bénéficiaires est clairement démontrée. Les produits, services, avantages et impacts générés par le projet vont au-delà de la période financée par le FCIL ; Le projet a plusieurs sources de financement , que ce soit en espèces, en nature, par le biais de travail bénévole ou rémunéré pour l’organisation elle-même ou un partenaire ;



, que ce soit en espèces, en nature, par le biais de travail bénévole ou rémunéré pour l’organisation elle-même ou un partenaire ; L’objectif du projet, ses résultats estimés, ses activités et ses bénéficiaires sont présentés clairement et avec précision ;



; Le projet présente un budget réaliste et cohérent et démontre que les ressources demandées seront utilisées efficacement. Le budget détaille chaque dépense et leurs sources de financement avec précision ;



et démontre que les ressources demandées seront utilisées efficacement. Le budget détaille chaque dépense et leurs sources de financement avec précision ; Le projet intègre les principes de bonne gouvernance, d’égalité entre les hommes et les femmes et de respect de l’environnement.



Financement :



Valeur et durée des accords de contribution :



Le montant de chaque projet à financer variera entre 15 000 $ CAD et 40 000 $ CAD. Tous les accords de contributions sont signés en dollars canadiens uniquement. Les organisations doivent tenir compte des coûts de l'inflation et des fluctuations possibles de la monnaie qui pourraient se produire pendant la durée du projet ;



Seuls les projets pouvant donner des assurances d’être complétés avant le 28 février 2018 et dont les rapports de fin de projets seront prêts pour le 16 mars 2018 seront acceptés ;



Seules les propositions de projets reçues avant 23h59 (heure locale) le dimanche 16 juillet 2017, seront examinées.



Procédures :

Les projets présentés devront respecter les procédures en vigueur au Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL). Le formulaire de demande de financement de projets est disponible sur demande uniquement, à l’adresse CanadaFundHaiti-FondsCanadienHaiti@international.gc.ca



Les propositions de projets complétées doivent être reçues avant 23h59 (heure locale) dimanche 16 juillet 2017, en version électronique uniquement à : CanadaFundHaiti-FondsCanadienHaiti@international.gc.ca



Les inscriptions tardives ne seront examinées que si des arrangements antérieurs ont été effectués directement avec le gestionnaire du FCIL de l’ambassade. Les dossiers physiques reçus à l’ambassade ne seront pas acceptés.



Veuillez noter que les demandes qui ne respectent pas les procédures détaillées dans cet avis ne seront pas retenues.



HL/ HaïtiLibre