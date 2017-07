Haïti - Panama : Don de semences de riz et de maïs





Dans le cadre de la coopération bilatérale, l'Institut de recherche agricole du Panama (IDIAP) a fait don cette semaine à Haïti, d’un premier lot de 8 variétés de semences sélectionnées de riz et de maïs, qui seront remis aux agriculteurs afin qu'ils puissent récupérer après l'ouragan Matthew.



L'événement a eu lieu au Ministère des Affaires Étrangères (MURE) du Panama, en présence entre autres d’Axel Villalobos, Directeur général de l'IDIAP, Willian Exantus, le chargé d'affaires d'Haïti au Panama, Luz Divina Arrededondo, Représentant de la Direction Générale de la coopération internationale, de Stephanny Moncada, représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et plusieurs cadre du MIRE.



L’IDIAP précise que parmi les variétés qui ont été remises au personnel du Ministère haïtien des Affaires Étrangères on trouve :



Riz : IDIAP-GAB - 6 ; IDIAP 38 ; IDIAP-GAB - 8 ; IDIAP-52 -05 ;

Maïs : IDIAP MQ - 12, PRO-4A, IDIAP-MV-1102, IDIAP-MV-0706.



Des variétés qui devraient s'adapter aux conditions climatiques et aux sols en Haïti affirme l’Institut.



SL/ HaïtiLibre