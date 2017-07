Haïti - Reconstruction : Travaux de réhabilitation du tronçon de route Camp Coq-Vaudreuil





Jeudi, le Président Jovenel Moïse, accompagné de la Sénatrice Dieudonne Luma Étienne (Nord) et du Ministre des Travaux Publics Fritz Cayot, s’est rendu à Camp Coq, dans la commune de Limbé, en vue de lancer les travaux de réhabilitation du tronçon de 30 km de route entre Camp Coq et Vaudreuil.



Le Chef de l’État pour qui le secteur du transport et des infrastructures constitue une grande priorité, à côté de l'agriculture a souligné l'importance des travaux de ce tronçon de route, ainsi qu'au niveau des tronçons Gonaïves-Ennery et Ennery-Plaisance qui sont déjà en cours en vue d'améliorer les conditions de vie des populations des zones concernées.



Les travaux du tronçon de route Camp Coq-Vaudreuil devraient s’achever dans environ 6 mois.



HL/ S/ HaïtiLibre