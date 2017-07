Haïti - FLASH : Importante perturbations de la circulation automobile





En raison du retrait partiel de nombreux équipements et machineries de travaux publics, utilisés dans la « Caravane du Changement » dans l’Artibonite et de leur redéploiement dans le Sud du pays http://www.haitilibre.com/article-21378-haiti-grand-sud-une-caravane-du-changement-de-3-5-milliards-de-gdes.html , le Bureau du Secrétaire d'État à la Sécurité Publique informe la population en général que ces déplacements vont causer des perturbations dans la circulation sur les route ce samedi 1er juillet, dans les tranches d’heures suivantes :



De 8:00 a.m à midi, sur le tronçon Gonaïves / Port-au-Prince

De midi à 6h00 p.m. sur le tronçon Port-au-Prince / Carrefour Desruisseaux

De 6:00 p.m. à minuit sur le tronçon Carrefour Desruisscaux /4 Chemins



En conséquence, il est recommandé aux usagers de la route et aux automobilistes d'être particulièrement attentifs à la signalisation et de respecter les consignes données par les policiers et agents se trouvant le long du parcours et qui feront de leur mieux pour faciliter la circulation en pensant en priorité à la sécurité.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21378-haiti-grand-sud-une-caravane-du-changement-de-3-5-milliards-de-gdes.html



HL/ HaïtiLibre