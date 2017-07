Haïti - FLASH : Examens d’État de 9ème A.F (Horaires et matières)





Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) rappelle à l’attention du public en général, des candidats et des agents éducatifs en particulier que les examens de 9ème année fondamentale se tiendront comme prévu du lundi 3 au mercredi 5 juillet 2017 dans les 10 départements scolaires.



Au total, 227,062 candidats sont attendus à ces examens. L’Ouest accueille l’effectif le plus élevé avec 106,689 candidats, suivi de l’Artibonite et du Nord avec respectivement 26,298 candidats et 22,074 candidats. L’effectif le plus faible vient des Nippes avec 6,411 candidats.



Horaire des examens :



Lundi 3 Juillet 2017 :



Communication Française

9h00 a.m. - 12h00 a.m.



Sciences Expérimentales

1h30 p.m. - 3h30 p.m.



Mardi 4 Juillet 2017 :



Communication Créole

9h00 a.m. - 11h00 a.m.



Sciences Sociales

1h00 a.m. - 3h00 p.m.



Mercredi 5 Juillet 2017 :



Mathématiques

9h00 a.m. - 12h00 a.m.



Anglais / Espagnol

1h30 p.m. - 3h30 p.m.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21368-haiti-education-j-5-des-examens-d-etat.html



HL/ HaïtiLibre