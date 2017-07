Haïti - Sécurité : «Des réseaux mafieux agissent en toute impunité»





Dans une note, la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ouest (CCIO) condamne vigoureusement les atteintes à la propriété privée, qui ne cessent d'avoir lieu dans le département de l’Ouest



« La CCIO est alarmée par la violence et la répétition de ce phénomène d'accaparement illégal, malgré les dénonciations multiples et les appels à l'aide lancés par les victimes des réseaux mafieux agissant en toute impunité.



La Chambre est outrée de l'absence de réponse des autorités publiques et exhorte celles-ci à se ressaisir au plus vite et à prendre leurs responsabilités et les mesures à savoir : Identifier, poursuivre et punir les auteurs et co-auteurs des actes criminels visant à priver de leurs droits des propriétaires légitimes et légalement reconnus.



La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ouest réitère son support aux victimes et reste déterminée plus que jamais à promouvoir le respect et la protection de la propriété privée et de l'État de droit condition “sine qua non” pour rétablir la confiance du secteur économique des affaires ».



HL/ HaïtiLibre