Haïti - AVIS : Recrutement de 5 directeurs d’établissements scolaires





José Joseph le Directeur des Ressources Humaines du Ministère de l’Éducation Nationale conformément au décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la Fonction Publique, à l’arrêté du 11 avril 2013 fixant les procédures et les modalités des concours de recrutement donnant accès aux emplois de la fonction publique et suivant les consignes du Ministre Pierre Josué Agénor Cadet, informe le public en général et la communauté éducative en particulier, que le Ministère procède au recrutement de 5 directeurs pour compléter les postes vacants dans les établissements scolaires suivants :



École Nationale de Géologie ((ENGA) ;

Lycée National de Cabaret (Cabaret) ;

Lycée Horatius Laventure (Delmas) ;

Lycée National de Gressier (Gressier) ;

École Nationale Guillaume Manigat (Port-au-Prince).



Les personnes intéressées doivent répondre aux conditions suivantes :



Être de nationalité haïtienne



Être détenteur d’un diplôme de l’École Normale Supérieure ou d’une licence en Sciences de l’éducation ;



Avoir au moins 7 ans d’expérience dans l’enseignement à compter de l’obtention du titre universitaire ;



Être de bonne vie et mœurs ;



Jouir d’une bonne santé ;



Être âgé de 25 ans au moins et 35 ans au plus au 30 septembre 2017.



Le dossier de soumission de candidature doit inclure :



Curriculum Vitae ;

Lettre de motivation ;

2 Lettres de recommandation ;

Extrait du casier judiciaire d’une ancienneté minimale d’un mois à la date du dépôt de la candidature ;

Des photocopies de diplômes et l’attestations de fin d’études secondaires ;

Carte d’identification nationale ;

Matricule Fiscal ;

Photocopie de l’acte de naissance ou de l’extrait des archives ;

2 Photos d’identité de date récente.



Les dossiers de candidature doivent être déposés à la Direction Départementale d’Éducation de l’Ouest où à la Direction des Ressources Humaines du Ministère le vendredi 15 juillet au plus tard.



HL/ HaïtiLibre