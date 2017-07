Haïti - Diplomatie : Le PM souhaite des vœux de bonheur à Donald Trump





Lundi soir à la résidence de Brian Shukan le Chargé d'Affaires de l'Ambassade américaine en Haïti, le Président Jovenel Moïse accompagné de son épouse Martine, du Premier Ministre Jack Guy Lafontant et du Ministre des Affaires Étrangères, Antonio Rodrigue a prit part, à la célébration du 241ème anniversaire de l'indépendance des États-Unis (4 juillet).



Dans ses propos de circonstance, le Premier Ministre Lafontant a déclaré « Je formule des vœux de bonheur et de Paix à l'endroit du Président Trump et du peuple américain en ce moment de grande solennité. Que les valeurs de liberté, de solidarité, d'équité puissent continuer à servir de modèles aux générations futures. Ces valeurs qui caractérisaient le rêve de Toussaint Louverture, de Dessalines, de Pétion, de Washington, de Jefferson. Je réitère la volonté manifeste du Gouvernement haïtien de travailler en collaboration avec les USA afin d'assurer un État de droit dans le pays » ajoutant en conclusion « Le Gouvernement se réjouit de l'engagement des USA de continuer à accompagner le peuple haïtien dans sa marche vers le développement ».



HL/ HaïtiLibre