Haïti - Sécurité : Assassinat d’un étudiant à Bizoton





L’ex-jeune Président du Gouvernement Jeunesse Haïti (GJH) Amos Cincir, Représentant Spécial Chargé du Bureau des Jeunes Nations-Unies d'Afrique en Haïti, a appris avec consternation l'assassinat de David Douglas alias « Douglas Voice», étudiant en Gestion des entreprises touristiques à l'Université Quisqueya (UNIQ).



Agé de 24 ans, David Douglas est décédé dans la soirée du lundi 3 juillet 2017, à Bizoton (commune de Carrefour), après avoir reçu plusieurs coups de couteau mortels, d’un individu non identifié, sur la place publique de Fontamara.



Face à ce nouveau drame le Bureau des Jeunes Nations-Unies d'Afrique en Haïti, enjoint les autorités policières et judiciaires à diligenter une enquête afin d'identifier et condamner l'auteur et complices de cet assassinat, conformément à la loi.



Le Bureau des Jeunes Nations-Unies d'Afrique en Haïti, présente ses sympathies à la famille de David Douglas, ses proches, ses amis et ses collaborateurs et à la société haïtienne en général que ce deuil afflige.



HL/ HaïtiLibre