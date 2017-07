Haïti - Politique : Intervention de Moïse à la 38ème Conférence des Chefs d’État





Mardi, le Président Jovenel Moise a laissé le pays à la tête d’une délégation à destination de la Grenade (Antilles) pour participer à la 38ème réunion Ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CARICOM qui se tient du 4 au 6 juillet 2017.



À son arrivée le Président Moïse a déclaré « Mon pays veut cesser d’être perçu comme une destination humanitaire, pour reprendre en main son destin et être digne de l’effort des pères fondateurs, forgeurs de civilisation. Haïti veut renouer avec son statut de pays Caraïbe, pays de la célébration de la vie, pays de l’espoir Au nom du peuple haïtien j'adresse mes plus vifs remerciements au gouvernement ainsi qu'au peuple de la Grenade pour cet accueil chaleureux à la délégation haïtienne [...] »



Plus tard en soirée dans le cadre de la 38ème réunion Ordinaire, Jovenel Moise, en présence de nombreux Chefs d’État et de gouvernement de la Région est intervenu, réitérant l’engagement d’Haïti à contribuer au processus d’intégration à cette structure régionale à travers des réformes économiques et sociales en cours sous son administration.



Il a rappelé les dispositions qu’il avait déjà prises de poursuivre les négociations qui visent la révision de la liste de concessions tarifaires à l’Organisation Mondiale du Commerce (l’OMC). Il a également fait savoir que les négociations sont en phase de finalisation et qu’Haïti compte sur le support et la solidarité des autres États membres de la CARICOM pour faire aboutir cette démarche.



Concernant le processus d’intégration d’Haïti au Marché et à l’économie de la CARICOM, le Président Moïse a promis de se focaliser sur l’harmonisation des normes haïtiennes avec celles en vigueur au niveau de la région, de la certification des produits d’origine communautaire ainsi que de l’accommodement d’Haïti au tarif extérieur commun de la CARICOM.



En ce qui a trait à la sécurité régionale et hémisphérique, il a assuré qu’Haïti allait appuyer toutes les initiatives de la CARICOM, que ce soit dans le domaine de la lutte contre le crime organisé ou de celui de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants.



Jovenel Moïse a également renouvelé la volonté d'Haïti de continuer à travailler avec tous les pays et gouvernements frères, tous les partenaires au niveau de la Région afin de prendre une part active dans la croissance économique et le développement durable de la grande communauté caribéenne.



Le Chef de l’État sera de retour au pays ce mercredi 5 juillet.



HL/ SL/ HaïtiLibre