Haïti - FLASH : Mer agitée, appel à la prudence





La Direction de la Protection Civile (DPC) appelle les marins, les pêcheurs, les opérateurs de cabotage et les pratiquants d’activités nautiques de sports et loisirs, à faire preuve de prudence en raison des conditions de mer agitée prévues sur toutes les côtes haïtiennes. Les usagers qui utilisent de petites embarcations, devront redoubler de prudence en haute mer et notamment sur la côte Sud d’Haïti où la mer sera agitée voire forte, selon les prévisions marine de l’Unité Hydrométéorologique Nationale (UHM).



Toujours selon l’UHM, les conditions météorologiques en Haïti sont influencées par une onde tropicale plus ou moins active, qui se trouvait mercredi dans le canal de la Mona. L'humidité associée à cette onde devrait favoriser certaines activités de pluies durant son passage sur Haïti.



Par ailleurs, la DPC est en train de suivre une zone de temps perturbée, associée à un système de basse pression, qui se trouvait mercredi à environ 1,200 kilomètres à l'Ouest/Sud-Ouest des îles du Cap-Vert et qui présente une forte possibilité de devenir une dépression tropicale, d’ici jeudi. Les prévisions de trajectoire montrent que ce système ne constitue pas pour le moment de danger pour Haïti.



HL/ S/ HaïtiLibre