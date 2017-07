Haïti - Politique : Message du Premier Ministre au Venezuela





Mercredi soir, dans le cadre de la cérémonie de célébration du 206e anniversaire de l’indépendance du Venezuela, le Premier Ministre Jack Guy Lafontant, présent à cette cérémonie a déclaré dans son intervention de circonstance :



« Le peuple et le Gouvernement haïtiens sont conviés le 5 juillet de chaque année à renouveler leur fraternelle amitié au peuple vénézuélien. Ma présence témoigne de la solidarité du Chef de l'État, du Gouvernement et du peuple haïtiens, au peuple vénézuélien.



J’invite la jeunesse à puiser dans le rêve que chérissait Simon Bolivar pour reconstruire la Paix et l'unité dans le respect des différences.



Je suis de ceux qui croient que la solution aux problèmes vénézuéliens ne peut venir que des vénézuéliens eux-mêmes.



Je m'en voudrais de ne pas souligner les actes du peuple vénézuélien avec le peuple haïtien. En témoigne l'accueil à nos frères et sœurs au Venezuela et le programme PetroCaribe qui a permis à l'État haïtien de répondre dans des moments difficiles, à certaines attentes de nos populations.



Je tiens à exprimer au peuple vénézuélien toute notre reconnaissance pour ces marques de fraternité, de solidarité et d'amitié.



Je renouvelle des vœux de progrès, d'unité, de concorde et de Paix pour le peuple vénézuélien. »



HL/ HaïtiLibre