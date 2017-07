Haïti - Chine Populaire : Don de matériels sportifs





Mercredi à l’annexe du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC) à Frères, Mario Florvil le Directeur Général du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique, en présence des cadres de la Direction des Activités Physiques et Sportives (DAPS) du Ministère, a reçu de Ling Jun, le Représentant Permanent du Bureau de Développement Commercial de la Chine en Haïti un don de matériels et d’équipements sportifs dans le cadre de la coopération bilatérale Haïti - Chine Populaire.



Ce don constitué de 18 lots de matériels sportifs, comprenait entre autres : des ballons, maillots, chaussures de football, basketball et volleyball, chaussettes de sport, filets, trophées.



Mario Florvil a salué l’initiative de la Chine « Cette aide arrive à un moment où le gouvernement haïtien à travers le MJSAC veut donner une autre orientation et un souffle nouveau au secteur sportif » estimant qu’Haïti a grandement besoin de toutes les formes d’appui pouvant lui permettre de supporter le sport dont le développement représente un axe prioritaire pour le nouveau gouvernement, assurant que son Ministère va faire bon usage de ces matériels.



Ling Jun espère que ces matériels vont contribuer à l’amélioration des conditions d’entrainement et à la constitution physique des jeunes haïtiens. Réaffirmant l’importance que la Chine attache au développement physique et sportif avant d’évoquer la volonté du Ministère Haïtien de retourner le sport à l’école.



Rappelons que c’est le deuxième don de matériels sportifs de la Chine Populaire au MJSAC après celui de novembre 2016 http://www.icihaiti.com/article-19366-icihaiti-politique-distribution-de-materiels-sportifs-aux-ecoles.html



HL/ HaïtiLibre