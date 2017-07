Haïti - ALERTE Météo : Risques d’inondations ce weekend





Suite à l’annonce vendredi de l'Unité Hydrométéorologique Nationale (UHN) du passage d’une onde tropicale, accompagnée d’averses localement orageuses, dans la soirée du samedi 8 et le dimanche 9 juillet dans la matinée, la Direction de la Protection Civile (DPC) du Ministère de l'Intérieur a initié la mobilisation de ses structures à travers le territoire, en raison des précipitations prévues pour ce weekend.



Plusieurs départements, dont entre autres : le Nord, le Nord-Est, le Bas-Artibonite, la région centrale de la Presqu'île du Sud et les régions du massif de la Hotte, devraient recevoir des précipitations au-dessus de la normale. Des inondations localisées sont également possibles dans la partie occidentale de la presqu'île du Sud et dans les Nippes.



Par conséquent, la DPC appelle les populations des zones à risques à rester prudentes et à appliquer scrupuleusement les consignes de sécurité en cas d'inondations, d'éboulements ou de glissements de terrain. Les citoyens qui habitent près des ravines, des rivières ou d'autres zones inondables, doivent prendre les dispositions en vue d'évacuer si les autorités en font la demandent ou si le niveau de l'eau les y oblige.



HL/ HaïtiLibre