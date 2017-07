Haïti - Justice : Nouveau DG à l'UCREF plus favorable au Président Moïse ?





Pour combler le poste de Directeur Général, de l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) laissé vacant par Sonel Jean-François, nommé en mai 2016, qui était à l’origine du rapport d’enquête qui mettait en cause le Président Moïse dans une supposée manipulation de fonds et de blanchiment d’argent http://www.haitilibre.com/article-20175-haiti-actualite-zapping-politique.html révoqué par le Président Moïse http://www.haitilibre.com/article-20919-haiti-flash-moise-remplace-le-directeur-general-de-l-ucref.html ; l’Exécutif a procédé à l’installation de Joseph Oldy Bellegarde comme nouveau Directeur Général.



Rappelons que suite à la révocation de Sonel Jean-François, un arrêté présidentiel avait nommé en avril dernier, comme remplaçant l’ancien Protecteur Adjoint du Citoyen Fritz Jean, cependant celui-ci n’est jamais entrée en fonctions à la tête de l’UCREF en raison d’une forte contestation...



Le nouveau Directeur Joseph Oldy Bellegarde suscite déjà des objections de la Société Civile qui souligne notamment que Bellegarde a servi déjà sous la Présidence Martelly comme Directeur des opérations de l'UCREF, s’interrogeant sur l’objectivité de ce Directeur, dans l’enquête toujours ouverte sur le Président Jovenel Moïse...



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20642-haiti-actualite-zapping-politique.html

http://www.haitilibre.com/article-20632-haiti-actualite-zapping.html

http://www.haitilibre.com/article-20175-haiti-actualite-zapping-politique.html



SL/ HaïtiLibre