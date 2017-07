Haïti - FLASH : Bac 2017 J-1, consignes disciplinaires, horaires et matières





Vendredi, en conférence de presse dans les locaux de l’Office national de partenariat en éducation (ONAPE) à Pétion-ville, Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale, accompagné notamment de Renan Michel, Directeur du Bureau National des Examens d’État (BUNEXE) a fait le point sur l'ensemble des dispositions adoptées par le Ministère pour le bon déroulement des examens du bac prévus du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017, dans les 10 départements :



Le Directeur du BUNEXE a indiqué qu’un total 136,983 candidats (dont 83,161 pour le département de l’Ouest) sont attendus à épreuves.



Un total 136,983 candidats (dont 83,161 pour le département de l'Ouest) sont attendus à épreuves.



Le Ministre Cadet a mis en garde de nouveau tous les individus qui tenteraient de perturber le bon déroulement des épreuves, précisant « ils seront mis aux arrêts et remis aux autorités judiciaires pour suite légale »



Par ailleurs, le Ministre Cadet a rappelé que des consignes (extraites des règlements disciplinaires des examens d’États publiés en mai 2014 http://www.haitilibre.com/docs/REGLEMENTS-DISCIPLINAIRES-014.pdf ) seront d’application stricte, durant la période des examens d’État 2017 :



Consignes disciplinaires :



Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude ou ayant un comportement répréhensible verra sa copie annulée et sera invité à laisser le local après qu’un procès-verbal aura été dressé. Le candidat fautif ne pourra pas participer aux examens pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre années.



Aucun candidat ne peut pénétrer dans un centre d’examens avec une arme, quelle que soit sa nature.



Le port de l’uniforme est obligatoire pendant la passation des épreuves.



L’usage des calculatrices programmables et de tout autre appareil de communication est formellement interdit.



Les téléphones cellulaires sont formellement interdits dans les centres d’examens, sauf pour les responsables, au besoin.



Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude avec un téléphone cellulaire sera éliminé.



Toute personne surprise en flagrant délit de fraude aux abords et/ou dans les centres d’examens sera mise aux arrêts et remise aux autorités judiciaires pour les suites légales.



Il est interdit aux agents préposés à la sécurité des centres d’examens de pénétrer dans les salles d’examens.



Personne ne peut avoir accès à un centre d’examens sans une autorisation spéciale des autorités centrales (Ministre, Direction générale, BUNEXE, Direction départementale).



Calendrier horaires et matières :



Philo A :

Lundi 10 Juillet

8h30 - 11h30 a.m. : Philosophie

2h00 - 4h00 p.m. : Biologie



Mardi 11 Juillet

8h30 - 11h30 a.m. : Siences Sociales

1h30 - 3h30 p.m. : Chimie



Mercredi 12 Juillet

8h30 - 10h30 a.m. : Mathématiques

2h00 - 4h00 p.m. : Anglais



jeudi 13 Juillet

8h30 - 10h30 a.m. : Physique



Philo C :

Lundi 10 Juillet

8h30 - 11h30 a.m. : Philosophie

2h00 - 4h00 p.m. : Biologie



Mardi 11 Juillet

8h30 - 11h30 a.m. : Sciences Sociales

1h30 - 3h30 p.m. : Chimie



Mercredi 12 Juillet

8h30 - 11h30 a.m. : Mathématiques

2h00 - 4h00 p.m. : Anglais



jeudi 13 Juillet

8h30 - 11h30 a.m. : Physique

2h00 - 4h00 p.m. : Espagnol



Philo D :

Lundi 10 Juillet

8h30 - 11h30 a.m. : Philosophie

2h00 - 4h00 p.m. : Biologie



Mardi 11 Juillet

8h30 - 11h30 a.m. : Sciences Sociales

1h30 - 4h30 p.m. : Chimie



Mercredi 12 Juillet

8h30 - 11h30 a.m. : Mathématiques

2h00 - 4h00 p.m. : Anglais



jeudi 13 Juillet

8h30 - 11h30 a.m. : Physique.



