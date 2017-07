Haïti - Politique : La TNH fait des partenariats de production dans le Sud





Dans le cadre de la Couverture nationale, la Télévision Nationale d’Haïti (TNH) qui a recommencé à diffuser ses émissions sur le département du Sud http://www.haitilibre.com/article-21407-haiti-politique-la-tnh-dessert-a-nouveau-le-departement-du-sud.html et afin d’assurer une meilleure présence dans le Sud, pour une production soutenue, Gamall Jules Augustin, le Directeur Général de la TNH s’est rendu aux Cayes en vue d'établir des partenariats de production entre la TNH et plusieurs stations de télévision régionale.



Il s’est entretenu avec les responsables de Radio Télé NAMI des Cayes, Radio Télé Univers (Télé 6), Radio Télé MACAYA et Radio Télé Labrise. À l'issu de cette réunion, les responsables se sont accordés sur le principe de partenariat de production, avec la TNH. Notons que ces partenariats de production vont suppléer aux besoins des techniciens et correspondants de la TNH. Sur place, ces stations aideront, notamment dans les moments de tournages et de montages où les techniciens de la TNH pourront utiliser les infrastructures de ces médias pour finaliser leurs tâches, mais surtout, ces stations contribueront lors de la couverture d’évènements d'envergures (culturels, naturels, politique...)



Par ces partenariats, la TNH entend améliorer sa production régionale et expérimenter un véritable réseau national d’information du Centre vers les Régions et inversement.



Après le Sud, la Grand’Anse sera le prochain département à recevoir les signaux de la TNH.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21407-haiti-politique-la-tnh-dessert-a-nouveau-le-departement-du-sud.html

http://www.haitilibre.com/article-21000-haiti-politique-tnh-couverture-nationale-dans-les-60-jours.html

http://www.haitilibre.com/article-20937-haiti-politique-vers-la-couverture-nationale-de-la-tnh.html

http://www.haitilibre.com/article-20809-haiti-politique-vers-la-modernisation-de-la-radio-nationale-d-haiti.html

http://www.haitilibre.com/article-20628-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-la-culture.html

http://www.haitilibre.com/article-20554-haiti-actualite-zapping.html



HL/ TB/ HaïtiLibre