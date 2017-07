Haïti - Politique : Fin de mission d'une délégation d’Experts de l’ONU





Suite à la fin de la mission en Haïti d’une délégation d’Experts de l’Agenda 2030, du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) venue à la demande des autorités haïtiennes dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD), une séance de restitution a été organisé conjointement par Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération externe et Martine Therer la Directrice Générale adjointe du PNUD en Haïti.



Au cours de cette séance à laquelle ont pris notamment Stevenson Jacques Thimoléon, le DG du Ministère et quelques responsables techniques, les membres de la mission ont expliqué qu’ils avaient travaillé avec tous les hauts cadres, de l’État et des institutions publiques, impliqués dans la mise en œuvre des ODD. Ils ont fait part des avancées et des difficultés qu’ils ont rencontrés, compte tenu des problèmes liés au financement.



Dans ses propos de circonstance, le Ministre Fleurant a précisé qu’en recourant aux experts de l’Agenda 2030, les autorités haïtienne voulaient bénéficier d’une vision extérieure, capable de faire émerger de nouvelles réponses face aux inquiétudes de la population haïtienne, des réponses avisées pouvant assurer rapidement la sortie du spectacle désespérant vers des perspectives meilleures.



Mme Martine Therer a salué le travail réalisé par la mission d’experts durant son séjour en Haïti et souligné que « Ce travail suscitera des réflexions approfondies dans les prochains mois » réitérant l’engagement du PNUD de rester aux cotés d’Haïti dans la réalisation des ODD.



Cette mission a permis aux experts des Nations-Unies de comprendre que les problèmes fondamentaux résident dans la disponibilité des données fiables permettant d’apprécier, de la meilleure manière, les situations au niveau des axes prioritaires retenus par les autorités gouvernementales, afin de fournir des réponses rapides et appropriées aux différentes conjonctures auxquelles font face les responsables haïtiens.



HL/ HaïtiLibre