Haïti - Politique : Le MHAVE propose à Taïwan de créer des Startups en Haïti





Stéphanie Auguste, la Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger (MHAVE), a reçu récemment la visite de l’Ambassadeur de Chine (Taïwan) accrédité en Haïti Guillaume Cheng-Hao Hu.



La Ministre Auguste a profité de cette visite de courtoisie pour solliciter la contribution de Taïwan dans les différents projets du MHAVE. Le transfert de connaissance des boursiers de Taïwan de retour en Haïti a été au centre des discussions.



Au cours de ces échanges, Stéphanie Auguste a proposé au diplomate taïwanais de créer des « Startups » en Haïti pour ces jeunes experts, des structures qui permettront non seulement de créer de nouveaux emplois mais aussi et surtout d’attirer de nouveaux investisseurs.



L’Ambassadeur Guillaume Cheng-Hao Hu a pris note des demandes et réitéré la volonté de son pays à poursuivre sa coopération avec Haïti dans plusieurs domaines et félicité le Gouvernement haïtien pour les efforts entrepris pour l’amélioration des conditions de vie de la population en Haïti.



HL/ HaïtiLibre