Haïti - FLASH : L’armée recrute, appel à candidatures





Le Ministère de la Défense informe le public en général et les intéressés en particulier que dans le but de reconquérir notre souveraineté nationale qu'une classe de soldats va être recrutée.



Le recrutement est ouvert aux jeunes, garçons et filles.



Les intéressés se présenteront du 17 au 21 juillet 2017, de 9:00 a.m. à 3:00 p.m., munis de leurs pièces au Centre d'Instruction du Ministère situé à la limite de Gressier et de Léogâne.



Critères et conditions d'admission :



1.- Être de nationalité haïtienne ;

2.- Être célibataire ;

3.- Être âgé de 18 à 25 ans révolus ;

4.- Être en bonne santé physique et mentale ;

5.- Avoir au minimum réussi la classe du Nouveau Secondaire II (NS II) ;

6.- Avoir réussi l'examen intellectuel et physique prévu à cet effet.



Pièces exigées à l'inscription :



Certificat de 9ème année plus (+) Carnet Nouveau Secondaire II avec mention admis en classe de Rhéto ou Bac I ou II ;



Certificat de Bonnes Vies et Mœurs délivré par la police Nationale d'Haïti ou la DCPJ pour ceux habitant la zone métropolitaine (Datée de moins de 3 mois)



Original de l'Acte de Naissance ou Extrait des Archives Nationales de l'Acte de Naissance ;



Quatre (4) photos d'identité de date récente ; deux (2) de face, deux (2) de profil ;



Carte d'Identification Nationale (CIN) ET Matricule Fiscale (NIF).



IMPORTANT : Les intéressés doivent être âgés de 18 ans le 1er Octobre 2017



HL/ HaïtiLibre