Haïti - Politique : Profonde tristesse du Premier Ministre...

C'est avec une profonde tristesse que le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, a appris dimanche la disparition de Robert Labrousse, ancien Secrétaire d'État à la Coopération externe, puis ancien Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger (MHAVE) de l'administration Martelly http://www.haitilibre.com/article-21471-haiti-politique-deces-de-l-ex-ministre-du-mhave-robert-labrousse.html



« Robert Labrousse s'est mis au service de son pays avec engagement, conviction et avec une vision de changement et de progrès de l'Etat.



Homme d'affaires, il a su incarner le sens de l'innovation, de la créativité au sein de son entreprise industrielle de fabrication de produits d'entretien et de nettoyage, La Perla S.A.



Avec la disparition de Robert Labrousse, le pays perd un de ses grands serviteurs, un entrepreneur distingué, un concepteur, un visionnaire.



Le Premier Ministre adresse, au nom du Gouvernement, toutes ses condoléances à sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs et à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti dont il fut Vice-président ».



