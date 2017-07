Haïti - Social : Décès de l’écrivain poète Jean-Claude Fignolé





Mardi 11 juillet est décédé l’écrivain poète professeur et ancien maire des Abricots Jean-Claude Fignolé



Président Jovenel Moïse :

« Le Président Jovenel Moise salue la mémoire d’un écrivain de talent, grande figure intellectuelle [...] Le décès du professeur et poète Jean-Claude Fignolé constitue une grande perte pour le pays. Sa vive intelligence, sa bienveillance, son engagement pour la rénovation de sa ville natale en tant que maire des Abricots, ainsi que bien d'autres qualités notamment nous manqueront beaucoup [...] Jean-Claude Fignolé s’était créé une place de choix dans les milieux intellectuels haïtiens avec son œuvre romanesque remarquable dont l’originalité et la pertinence ont été saluées à travers le monde.



En son nom personnel et au nom de toute son administration le Président Jovenel Moise présente ses sincères condoléances à la famille de l’écrivain Jean-Claude Fignolé et à ses proches. »



Premier Ministre Lafontant :

« [...] Au nom du Gouvernement, le Premier Ministre Jack Guy Lafontant, salue la mémoire d’un immense écrivain et adresse ses condoléances attristées à sa famille, à ses proches et au monde culturel ».



En savoir plus sur Jean-Claude Fignolé :

Jean-Claude Fignolé, né le 24 mai 1941 à Jérémie, a été l'un des fondateurs du mouvement littéraire appelé spiralisme en collaboration avec Frankétienne et René Philoctète. Aussi il avait mis son savoir, sa vision au service de l’éducation au sein du collège Jean Price Mars qu’il avait co-fondé avec René Philoctète et Victor Benoît.



Son œuvre romanesque d’une grande variété aura profondément marqué la littérature haïtienne tant par sa modernité, son réalisme que par le travail exceptionnel réalisé au niveau de l’écriture et de la langue, comme en témoignent notamment « Les Possédés de la pleine lune » et « Aube tranquille ».



Dans les années 1980, il apporte un support essentiel aux habitants de son village natal des Abricots dans la Grand'Anse. Père de trois enfants, Jean-Claude Fignolé est a été maire de la commune des Abricots depuis 2007. Il a assisté les habitants dans un travail de développement de toute nécessité (reboisement, éducation, santé, constructions routières, agriculture) afin de freiner l'exode rural.



