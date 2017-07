Haïti - AVIS : Recrutement prochain dans la fonction publique





Afin de constituer un corps d'Administrateurs d'État pour l'Administration Publique, l'Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) annonce le recrutement prochain (interne et externe) d'une première promotion de 50 postulants détenteurs et détentrices au minimum, d'un diplôme de niveau licence.



Le concours qui aura lieu au cours du mois de septembre 2017 permettra la sélection de futurs hauts cadres, à travers une procédure rénovée. Les lauréats et lauréates recevront une formation à partir d'octobre 2017.



Un Arrêté du Premier Ministre précisera les critères de recrutement, les conditions d'admission, la procédure et toutes les formalités administratives afférentes.



Cette initiative reflète la volonté de combler le déficit constaté de cadres de haut niveau au sein de la fonction publique et d'ouvrir l'accès à l'Administration Publique à des jeunes sur une base de mérite. Dans cette perspective, l'OMRH encourage vivement la candidature des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap afin d'avoir une fonction publique ouverte à la diversité de profils.



La sélection des candidats sera effectuée par un jury indépendant de l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination.



