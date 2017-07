Haïti - Sécurité : Opération de destruction d'armes à feu





Mardi, une opération de destruction d'armes à feu a eu lieu à l'Académie de Police sur la route de Frère, en présence de Ronsard St Cyr, le Secrétaire d’État à la Sécurité Publique, Michel-Ange Gédéon le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH) et de plusieurs personnalités dont les Ambassadeurs accrédités à Port-au-Prince Hiroyuki Makiuchi (Japon) et Fernando Vidal (Brésil).



Extrait du discours de Michel-Ange Gédéon :



« [...] Si les statistiques qui faisaient état d’environ 250,000 armes illégales en circulation en Haïti http://www.haitilibre.com/article-18667-haiti-securite-sur-plus-de-250-000-armes-illegales-en-haiti-seulement-15-sont-legalisees.html ont évolué, force est de constater néanmoins que beaucoup d’efforts ont été déployés en vue du contrôle de ces armes, comme en témoignent les nouveaux mécanismes d’enregistrement et surtout les récentes saisies effectuées, dont la plus significative a eu lieu l’année dernière au port de Saint Marc http://www.haitilibre.com/article-18569-haiti-flash-inquietante-saisie-d-armes-en-provenance-des-usa.html http://www.haitilibre.com/article-18738-haiti-flash-2eme-saisie-d-armes-aux-douanes-de-saint-marc.html



Tout en renouvelant notre gratitude à l’égard de la Mission onusienne [Minustah], nous prenons l’engagement ferme d’œuvrer suivant la même logique de diminution des armes en circulation en Haïti. Nous promettons à nos partenaires tant nationaux qu’internationaux que nous allons intensifier les mesures visant le contrôle de toutes les armes à feu en circulation au pays.



Les opérations de saisie se poursuivront et les prochaines phases d'élimination de ces armes de malheur se poursuivront après le 15 octobre 2017, date qui marquera la fin du mandat de la Minustah en Haïti.



La PNH ne chômera pas, les armes à feu doivent être gardées sous contrôle. Les opérations de saisie d’armes illégales s’intensifieront et parallèlement, nous tâcherons de sécuriser davantage nos frontières, nos ports et aéroports [...] »



