Haïti - Social : L’ancien DG du FAES et Conseiller de Martelly se suicide





Mercredi, Klaus Eberwein, l'ancien Directeur Général du Fonds d'Assistance Économique et Social (FAES), a été retrouvé mort dans un hôtel « Quality Inn » de Miami. Selon Veronica Lamar, médecin légiste superviseur des dossiers de Miami-Dade « Il s'est tiré une balle dans la tête » listant son heure de décès à 12h19 p.m.



Rappelons que Klaus Eberwein, diplômé de la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti (UEH), a dirigé le FAES pendant près de 3 ans, (mai 2012 - février 2015) sous la présidence de Michel Martelly dont il était aussi le Conseiller.



Klaus Eberwein était également actionnaire de la chaine de restaurant Fast Food « Muncheez ». Gilbert Bailly son associé très éprouvé par cette mort que rien ne laissait présumer, affirme qu’ils travaillaient tous les deux sur une projet de nouveau restaurant « Muncheez » à Sunrise et que lors de leur dernière rencontre il y a de cela deux semaines, Ebwerwein semblait de bonne humeur.



« La Direction Générale du FAES présente ses sympathies aux familles éplorées, amis et collaborateur que ce deuil afflige. Le drapeau du FAES sera mit en berne du mercredi 12 au mardi 18 juillet 2017. Que son âme repose en Paix » Charles Ernest Chatelier, Directeur Général



HL/ S/ HaïtiLibre