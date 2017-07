Haïti - Pétion-ville : Une opération de déguerpissement de marchands tourne mal, 1 mort





Jeudi après-midi, lors d’une opération de déguerpissement menée par des policiers de la Mairie de Pétion-ville contre des marchands qui occupaient illégalement les trottoirs de la ville, un jeune bouquiniste d’une vingtaine d’année a été atteint mortellement de deux balles à la tête lors d’un affrontement avec policiers municipaux



Selon les témoins cet incident majeur, se serait produit alors que plusieurs marchands refusaient de quitter les lieux et qu’ils affrontaient une police décidée à faire respecter la loi. Cet mort à provoquer une forte tension, une certaine panique et une manifestation spontanée des marchands qui ont érigé une barricade de pneus enflammés sur l’un des axes principaux de Pétion-ville



Appelé en renfort, la Police Nationale d’Haïti (PNH) sont intervenu pour tenir à distance les marchands en colère qui refusaient que le corps de la victime soit retiré des lieux, par peur qu’aucune enquête ne soit ouverte. Le départ de l’ambulance avec le corps de la victime a attisé la colère de la foule, et la PNH a dût tirer en l'air et faire usage de gaz lacrymogènes pour dispersé les manifestants et rétablir l'ordre public.



Ni le maire Dominique Saint-Roc présent sur les lieux, ni la PNH n’a souhaité répondre à la presse.



Rappelons que ces opérations de déguerpissement qui se poursuivent depuis quelques mois à l’initiative de plusieurs mairies de la zone métropolitaine, pour libérer les trottoirs et les rues devenus de véritables marchés sauvages, n’avait jamais occasionné jusqu’à présent la mort d’un marchand.



HL/ HaïtiLibre