Haïti - Agriculture : Don de semences de la France





Jeudi 13 juillet, l’Ambassadrice de France accréditée en Haïti, Elisabeth Beton Delègue, a procédé à la remise de 591 kg de semences maraîchères offertes par la France aux producteurs haïtiens lors d’une cérémonie qui s’est au Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) en présence du Ministre Carmel André Béliard.



Cette nouvelle contribution de la France au relèvement des activités agricoles après le passage de l’ouragan Matthew, est le résultat d’une forte mobilisation conjointe du Ministère français de l’Agriculture et de l’Alimentation, du Groupement national interprofessionnel des semences et des plants (GNIS) et de trois de ses membres, sociétés françaises spécialisées dans la commercialisation de semences : Technisem, Caraïbes Semence et HM Clause.



Tomate, pois canne, pastèque, poivron, gombo, chou, carotte et amarante : tous les semis fournis sont connus des agriculteurs haïtiens et ont été rassemblé suite à une analyse des besoins préalablement menée par le service de coopération de l’Ambassade de France en Haïti, ils ont été contrôlés et validés par des Centres de recherche français spécialisés dans l’agriculture tropicale. Leur distribution sur le territoire haïtien sera assurée par le Service National Semencier (SNS) du MARNDR pour préparer la prochaine campagne hivernale de production agricole.



Selon le Ministre Béliard: « Dans tous les systèmes agricoles, les semences sont essentielles. Elles sont la première étape vers la production accrue d’aliments, donc fondamentales pour assurer la Sécurité Alimentaire des populations par leur qualité, leur accessibilité, leur diversité et leur disponibilité ».



HL/ HaïtiLibre