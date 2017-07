Haïti - FLASH : La RD multiplie les contrôles, près de 4,000 haïtiens rapatriés ces derniers jours





Suite à des plaintes provenant de différents secteurs de la société dominicaine, sur la présence d’un grand nombre d'haïtiens dans les rues des grandes villes et dans de nombreuses zones et localités du pays, les militaires du Corps spécialisé de Sécurité aux frontières (CESFRONT) ont renforcée depuis lundi considérablement la sécurité à la fois aux postes frontaliers ainsi que dans les zones qui sont sous le contrôle de l'armée, en particulier dans la zone de la route internationale a précisé Sugar Frugis, Directeur du CESFRONT ajoutant que « De nouvelles opérations sont en cours dans d’autres endroit du pays pour détecter les illégaux » http://www.haitilibre.com/article-21499-haiti-flash-plus-de-140-000-haitiens-refoules-a-la-frontiere-dominicaine.html



Près de 4,000 haïtiens en situation migratoire irrégulière ont été arrêté et rapatrié en Haïti. Jeudi des centaines d’haïtiens ont traversé la frontière à Jimani. Près de 7 autobus remplis d’haïtiens en provenance de différentes région de la République dominicaine attendant en file. La plupart de nos compatriotes avaient été arrêtés sans titre de séjour, alors que d’autres avaient décidé de rentrer volontairement en Haïti avec leurs effets personnels pour éviter l’expulsion « Je préfère aller dans mon pays et partir une petite entreprise, les choses vont devenir difficile ici contre nous », a déclaré un haïtien à la fenêtre d’un des autobus.



L'Ambassadeur d'Haïti en République Dominicaine, Idalbert Pierre-Jean, a déclaré lors d'une rencontre avec des membres de la Commission Affaires frontalières de la Chambre des députés « Il est évident que les lois sur l'immigration d'un pays ont une pleine souveraineté. Normalement, vous devez respecter ce que les autorités ordonnent, les autorités dominicaines ont le droit de déporter tous les immigrants illégaux trouvés sur leur territoire sans papiers, » ajoutant « Tout ce que nous pouvons faire c’est demander à ce que les droits civils de nos compatriotes soient respectés » et à ce titre, il assure « l’Ambassade d’Haïti restera vigilantes pour faire respecter ces droits ».



