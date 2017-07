Haïti - FLASH : Renforcement militaire à la frontière dominicaine





Suite au durcissement et à la multiplication des contrôles migratoires sur tout le territoire dominicain, on assiste depuis le début de la semaine au poste frontière de Dajabón (entre autres), au rapatriement chaque jour de 800 à 1,000 haïtiens en situation migratoire irrégulière.



Afin de renforcer la sécurité à la frontière 300 militaires supplémentaires ont été envoyés en renfort au Corps spécialisé de Sécurité aux frontières terrestres (CESFRONT). De plus, ont été nommé de nouveaux commandants pour les différents bataillons qui assure la sécurité le long de la frontière.



Par ailleurs, au cours des dernières heures,15 individus ont été arrêtés accusées de trafic de migrants d'haïtiens.



Réagissant à la question haïtienne, Mgr Diomedes Espinal, le nouveau Président de la Conférence épiscopale dominicaine et Évêque du diocèse de Mao MonteCristi, alors que la population dominicaine s’inquiète de la venue massive d’haïtiens, confirme que le nombre d'haïtiens traversant la frontière est en effet important.



Il reconnait que les haïtiens qui traversent la frontière« fuient la situation en Haïti et sont à la recherche de meilleures conditions de vie et d’un travail ». Tout en reconnaissant les efforts des autorités dominicaines pour tenter de mettre fin au passage d’haïtiens clandestins, il souligne « C'est une situation très difficile à résoudre pour les autorité dominicaine, parce que nous savons tous que nous avons un problème de frontière qui n’est pas étanche, ce qui permet aux haïtiens d’entrer clandestinement sur le territoire dominicain par des chemins détournés... »



SL/ HaïtiLibre