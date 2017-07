Haïti - Diaspora : Vers une Carte d’Identité Nationale pour les haïtiens de l’extérieur





Jeudi, dans le souci de s’informer des mécanismes à mettre en place pour enregistrer les membres de la Diaspora haïtienne afin qu'ils puissent participer pleinement à la vie économique, sociale et politique du pays, Stéphanie Auguste la Ministre des Haïtiens Vivant à l’Etranger (MHAVE) s’est entretenue avec Wilson Fièvre, le Directeur Général de l’Office National d’Identification (ONI). Cette démarche s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de permettre aux haïtiens de la Diaspora de jouir pleinement de leurs droits civils et politiques.



Au cours de cette rencontre, Wilson Fièvre a exprimé son désir de voir le MHAVE et l’ONI conjuguer leurs efforts afin de permettre aux haïtiens de l'extérieur de se procurer d'une Carte d’Identification Nationale Externe qui permettra à nos compatriotes de s’identifier facilement dans leurs pays d’accueil. Rappelons que le projet de carte d’identité de la Diaspora était déjà à l’ordre du jour en 2011 avec à l’époque pour le MHAVE (Daniel Supplice) et pour l’ONI (Ronald Covil) http://www.haitilibre.com/article-4231-haiti-politique-une-carte-d-identification-nationale-pour-la-diaspora.html



Par ailleurs, les deux parties se sont accordées sur la nécessité de poursuivre le processus de livraison des pièces d’identité aux haïtiens en situation irrégulière dans différents pays de la Caraïbes et de l’Amérique du Nord...



