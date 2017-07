Haïti - Choléra : L’ONU suggère de réaffecter les fonds inutilisés de la Minustah





Le 13 juillet dernier, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté par consensus une résolution par laquelle elle se félicite que le Secrétaire général António Guterres ait l’intention d’inviter les États Membres à réaffecter leur part respective du solde des fonds inutilisé de la Mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti (Minustah), « à titre exceptionnel et dans le respect de leur législation », au « Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires des Nations Unies pour la lutte contre le choléra en Haïti », afin de financer la nouvelle stratégie de l’ONU adoptée en décembre 2016 http://www.haitilibre.com/article-19550-haiti-politique-l-onu-adopte-la-nouvelle-strategie-contre-le-cholera-en-haiti.html



Rappelons que c’est en 2016 que l’ancien Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon avait dévoilé la « nouvelle stratégie de l’Organisation pour lutter contre le choléra en Haïti » http://www.haitilibre.com/article-19030-haiti-cholera-nouvelle-approche-de-l-onu.html , estimée à 400 millions de dollars sur une période de deux ans http://www.haitilibre.com/article-18970-haiti-sante-l-onu-cree-un-fonds-pour-lutter-contre-le-cholera-en-haiti.html



Dans cette résolution, l’Assemblée générale invite les États membres, les donateurs régionaux, internationaux et bilatéraux, les institutions financières, le secteur privé et les autres donateurs à « continuer d’appuyer la nouvelle stratégie de lutte contre le choléra en Haïti sous la forme de contributions financières volontaires ou d’autres formes appropriées ».



Les représentants du Guatemala, du Chili et du Canada ont accueilli favorablement l’idée de réaffecter les ressources de la Minustah. La Colombie a parlé d’une « nouvelle étape dans la bonne direction » qui va permettre de mieux aider un pays « qui a toujours fait preuve d’une grande détermination malgré ses difficultés » et qui a aussi fait des progrès politiques, lesquels ont permis le remplacement prochain de la Minustah par la Minujusth.



