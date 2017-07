Haïti - Politique : La Sénatrice Étienne s'implique dans le Football





Samedi la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne a organisé une séance de travail avec les représentants des différents clubs de football de première division du département Nord comme le FICA, L’ASC et le tenant du titre le Réal Hope Academy http://www.haitilibre.com/article-21347-haiti-actualite-zapping.html http://www.haitilibre.com/article-21335-haiti-flash-grande-finale-du-championnat-haitien-de-football-professionnel.html autour des divers obstacles au développement du Football local, mais surtout sur les solutions à court et à moyen terme pouvant favoriser l’essor du sport roi dans le Nord.



Durant cette réunion, il a été question notamment de la valorisation du football basée sur la promotion des talents, des rentrées économiques et surtout des propositions de partenariat avec des institutions privées.



À l’issu de cette rencontre il a été convenu de la création d’une Commission chargée de rédiger un cahier des charges pour la Sénatrice Étienne, afin qu’elle puisse voir dans quelle mesure elle pourrait accompagner les Clubs pour le plein développement du football dans le Nord.



HL/ BF/ HaïtiLibre