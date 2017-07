Haïti - Agriculture : Relance caprine dans le Sud seulement 30% des promesses concrétisées





En novembre 2016, un mois après le passage de l’ouragan Matthew, un appel à contribution avait été lancé par un consortium d'institutions et d’Associations haïtiennes afin de permettre à des familles paysannes de reconstituer une partie du cheptel caprin perdu. L'objectif était de toucher 5,000 familles des régions sinistrées avec 10,000 chèvres. 1 million de dollars américains, devaient être mobilisés pour l’achat de chèvres et de boucs, la formation des bénéficiaires, les soins vétérinaires, la construction de mini enclos et de boutures pour la production fourragère



Aujourd’hui si 950 000 dollars américains ont été promis (Coopération Suisse en Haïti, la Fondation de France, la Banque de la République d’Haïti (BRH) , le Collectif Haïti de France et de nombreux citoyens et organisations de solidarité) seulement 300,000 (dollars américains) ont été effectivement décaissés ou engagés jusqu’à présent



Néanmoins, les fonds engagés ont permis de venir en aide à 1,625 familles des communes de Chardonnières, de Port-à-Piment, de Roche à Bateau et des Côteaux du département du Sud ;



1,657 chèvres et 33 boucs améliorés ont été achetés et distribués (une centaine de chèvres ont déjà fait des petits) ;



1,313 éleveurs ont été formés et sensibilisés sur la conduite d’élevage amélioré de chèvres ;



820 familles ont déjà reçu 2 chèvres ou les fonds pour les acheter ;



412 abris/enclos ont été construits ;



150 kg semences de moringa et 100 000 boutures fourragères ont été distribuées aux bénéficiaires ;



Les animaux ont été déparasités et identifiés avec des boucles d’oreilles et un carnet.



Rappelons que les chèvres sont distribuées sous forme de prêt remboursable en nature : chaque chevreau remboursé (bouc ou chèvre) par un éleveur bénéficiaire sera remis à un autre éleveur (bénéficiaire de deuxième génération). Avec 2 chèvres adultes prêtes à se reproduire, une famille peut avoir 4 à 6 chèvres dès la première année. Une famille qui a augmenté son troupeau à 4 chèvres peut espérer des revenus annuels 3 à 4 fois supérieurs à l’investissement de départ.



Les prochaines contributions devraient permettre de toucher dans les mois à venir plusieurs autres communes du Département du Sud, la majorité des communes du département de la Grand’Anse et quelques autres communes des départements de l’Ouest, Nord-Ouest et Sud-Est.



HL/ HaïtiLibre