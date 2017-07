Haïti - ALERTE : Voyageurs canadiens, quartiers dangereux à éviter





Dans son dernier avertissement aux voyageurs, le Gouvernement du Canada via « Affaires mondiales Canada » recommande d’éviter tout voyage non essentiel dans les quartiers de Martissant, Carrefour, Bel Air et Cité Soleil, à Port-au-Prince, car les conditions de sécurité y sont particulièrement instables et dangereuses.



« Ces quartiers restent dangereux en raison de la criminalité qui y sévit et de la capacité réduite des autorités locales à y maintenir l’ordre. La sécurité des personnes n’est pas garantie et la présence de la police n’est pas assurée. La police n’est pas en mesure de répondre rapidement aux appels à l’aide dans ces quartiers. Il est fortement déconseillé de sortir après la tombée de la nuit.



Les Canadiens appelés à se rendre dans ces quartiers doivent impérativement prendre les mesures de sécurité qui s’imposent. Assurez-vous que des membres de votre famille, des amis, des collègues, des représentants d’affaires locaux ou des organisations vous attendent et qu’ils sont en mesure de vous accueillir dès votre arrivée à l’aéroport ou à la frontière et de vous guider dans vos déplacements.



Comme les conditions de sécurité peuvent changer à tout moment, demandez aux organismes, aux instituts ou aux hôtes qui vous encadrent quelle est la situation dans la région où vous comptez vous rendre [...]



Aucun avertissement n’est en vigueur pour l’ensemble d'Haïti. Il convient toutefois de faire preuve d’une grande prudence en raison du taux de criminalité élevé en différents endroits du pays ainsi que des tensions politiques persistantes. »



SL/ HaitiLibre