Haïti - FLASH : Le Journaliste Guyler C. Delva porte plainte pour diffamation





Suite à un incident survenu le vendredi 14 juillet 2017 dans les studios de Radio Télévision Caraïbes (RTVC) entre le journaliste Guyler C. Delva et le Jeune Président du Gouvernement Jeunesse Faranday Pierre-Louis http://www.haitilibre.com/article-21529-haiti-flash-le-journaliste-guyler-c-delva-agresse-le-jeune-president-du-gjh.html et la fin du délai de 24 heures accordé par Delva à l’endroit de Faranday Pierre-Louis pour se rétracter sur les accusations qu’il porte contre lui http://www.haitilibre.com/article-21529-haiti-flash-le-journaliste-guyler-c-delva-agresse-le-jeune-president-du-gjh.html , Joseph Guyler C. Delva a déposé au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, une plainte pour diffamation.



Texte de la plainte :



« Me. Ocnam Damé Daméus

Commissaire du Gouvernement

Près le Tribunal de 1re instance de P-au-P

En ses Bureaux



Monsieur le Commissaire,



Je vous présente mes compliments et j'ai l'avantage de vous exposer ce qui suit : un citoyen répondant au nom de Faranday Pierre-Louis a lancé une campagne intensive de mensonges contre ma personne, dans le but évident de ternir ma réputation.



M. Pierre-Louis s'est présenté au studio de Radio Caraïbes le vendredi 14 juillet pour faire une déclaration dans l'émission, “Matin Caraïbes”, dont je suis co-animateur.



Au cours de l'émission, il y a eu un désaccord entre les animateurs, ce qui demeure une question interne à l'émission et à la radio. Cependant, il s'en est suivi un incident dont je vous ferai grâce des détails pour le moment, en attendant de pouvoir les exposer lors d'une audition qui, je l’espère aura lieu dans très peu de temps.



Depuis le 14 juillet, M. Faranday Pierre-Louis n'a cessé de déclarer que je l'ai giflé. Une déclaration absolument mensongère et attentatoire à ma réputation. Je ne l'ai jamais giflé et ne lui ai administré aucun coup.



Fort de tout ce qui précède, Monsieur le Commissaire du Gouvernement, j'entends porter plainte et comme de fait, je porte plainte formelle contre M. Faranday Pierre-Louis afin qu'il soit poursuivi et puni, conformément aux lois en vigueur, pour délit de diffamation contre ma personne, et ce sera Justice.



Joseph Guyler C. Delva

Journaliste »



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21560-haiti-flash-le-journaliste-guyler-c-delva-repond-aux-accusations.html

http://www.haitilibre.com/article-21529-haiti-flash-le-journaliste-guyler-c-delva-agresse-le-jeune-president-du-gjh.html



HL/ HaïtiLibre