Haïti - Politique : Réunion de haut niveau entre Moïse et les partenaires internationaux





Mercredi au Palais national, le Président Jovenel Moïse, a rencontré les principaux partenaires techniques et financiers de la Communauté Internationale engagés en Haïti, en vue de les entretenir de sa vision du développement d’Haïti.



D’entrée de jeu, en présence entre autres de : Mme Carmen Rodriguez Arce, de l'Agence Espagnole pour la Coopération Internationale et le Développement (AECID), Christian Barrat, Directeur de mission par intérim à l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), Mme Élisabeth Béton Délègue, Ambassadrice de France, Koldo Echebarria, Représentant de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et Vincent Dégert, Ambassadeur et Chef de la délégation de l’Union européenne en Haïti, le Chef de l’État a exposé les grandes priorités de son Administration, recouvrant plusieurs domaines, notamment la mise en valeur des ressources de l’État en vue de fournir plus de services à la population, les solutions à apporter aux problèmes environnementaux afin d'augmenter la résilience des citoyens face aux aléas climatiques ainsi que les efforts en cours pour relancer l’économie.



Cette réunion avec la Communauté Internationale a également été l’occasion pour le Chef de l’État de mettre en avant les initiatives prises par son équipe pour réaliser la réforme de l’Administration publique afin d’arriver à une fonction publique moderne, capable de répondre aux besoins de services de la population et pour éradiquer définitivement les inégalités sociales dans le pays.



Le Président a souligné aux partenaires, que l'appui international aux initiatives de développement, doit être canalisé dans le canevas retenu par l'État haïtien et selon ses priorités, qui sont clairement définies.



HL/ S/ HaïtiLibre