Haïti - RD : Saisie de 2,470 paquets de cigarettes de contrebande en provenance d'Haïti





Mardi après-midi des militaires du Cesfront en poste dans la région frontalière de Dajabón et des agents du Département des opérations de renseignement des frontières (OIDP) ont découvert dissimulé dans une camionnette, 247 cartouches de 10 paquets de cigarettes de contrebande de marque « Comme Il Faut » en provenance d'Haïti. La marchandise destinée au marché dominicain était dissimulée dans des compartiments cachés, aménagés dans une camionnette de couleur grise.



Cette marchandise a été découverte alors que les militaires du Cesfront jugeant le comportement d’une camionnette suspect, ont ordonné au chauffeur de s'arrêter. Plutôt que d’obéir, le chauffeur a choisi d'accélérer pour tenter d'éviter le contrôle militaire, mais quelques kilomètres plus loin, le véhicule s’est embourbé et les occupants ont abandonné la camionnette et pris la fuite.



Les soldats ont décidé alors d’amener la camionnette dans garage en ville pour une inspection. C’est après avoir démonté certaines parties du véhicule qu’ils ont mis à jour la marchandise de contrebande dans diverses caches.



Les 2,470 paquets de cigarettes ainsi que le véhicule ont été saisie et remis au Département des opérations de renseignement des frontières, pour être transmis au ministère public. Le chauffeur et ses complices sont activement recherchés.



Notez que c'est la deuxième saisie importante de cigarettes de contrebande réalisé durant ce mois de juillet http://www.icihaiti.com/article-21464-icihaiti-rd-saisie-de-cigarettes-haitiennes-de-contrebande.html



SL/ HaïtiLibre