Haïti - Football féminin U-20 : Les Grenadières sans pitié, pulvérisent Anguilla [16-0]





Mercredi, dans le cadre de la première phase des éliminatoires de la Coupe du monde de Football féminin U-20 (FIFA) qui se jouera en France du 7 au 26 août 2018, nos Grenadières dans le Groupe A, affrontaient sur la pelouse du stade national Sylvio Cator l’équipe d’Anguilla.



Nos Grenadières U-20, dirigées par le duo Marc Ogé et Kowsky Sainvil, avec 8 buts par périodes n’ont fait qu’une bouchée [16-0] de l’équipe d’Anguilla visiblement trop faible pour affronter nos joueuses... Un quintuplé de Sherly Jeudi [7', 8', 27', 62', 82'], deux triplés de Nérilia Mondésir [4', 33', 49'] et Melchy Gaelle Dumorney [58' 69', 90'], deux doublés de Nelourdes Nicolas [11', 73'] et Roseline Eloissaint [24', 60'] plus un penalty de Macdala Macean [18'] ont scellé le sort d’Anguilla pour cette première journée du tournoi de la Concacaf U-20 qualificatif pour la coupe du monde de football de la Fifa France 2018.



Nérilia Mondésir, Capitaine de l’équipe, fraichement débarquée de Montpellier, a déclenché les hostilités en ouvrant le score très tôt dans ce match avant d'être imitée par cinq autres coéquipières.



Pour sa prochaine sortie ce vendredi 21 juillet, Haïti croisera le ballon avec la formation de la Dominique à 19h30 alors que Cuba jouera vers 17h00 contre Anguilla. Plus tôt dans la journée la sélection Cubaine avait débuté le festival des buts par une victoire [10-1] contre la Dominique. Une équipe cubaine perçue comme la seule véritable adversaire d'Haïti dans ce Groupe dont seul le vainqueur aura la chance de voir le 2e tour des éliminatoire en janvier prochain à Trinidad.



Lire aussi :

BF/ HaïtiLibre