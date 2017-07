Haïti - Politique : Vers des solutions bilatérales de lutte contre la faim





Le Dr. Nathanael Hishamunda, Représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en Haïti et son homologue dominicain Carmelo Gallardo ont rencontré récemment des Députés, membres du Front Parlementaire contre la Faim en République Dominicaine (FPF-RD).



Le Coordonnateur du FPF-RD, le Député Hamlet Melo, a fait part de l'intérêt du Front de travailler avec le Front Parlementaire contre la Faim en Haïti (FPFH) http://www.icihaiti.com/article-21538-icihaiti-politique-creation-du-front-parlementaire-contre-la-faim.html sur des centres d'intérêts communs aux deux pays, notamment dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle\ « Nous nous réjouissons de la création en Haïti du Front Parlementaire contre la Faim et noussommes disposés à travailler avec nos collègues Députés haïtiens et à partager nos expériences relatives à la formulation de la loi sur la Sécurité alimentaire et nutritionnelle et sur l'alimentation scolaire ». Le Député Hamlet dit croire que l'existence des deux Fronts Parlementaires contre la Faim pourra unir les deux Gouvernements dans la recherche de solutions portant sur les relations commerciales, un enjeu binational de haute importance soulignant « Il est important que les deux pays, en tant que voisins et frères, établissent et entretiennent des relations cordiales afin de résoudre des problèmes communs touchant au bien-être des deux peuples ».



Pour sa part, le Dr. Hishamunda a fait savoir aux Députés dominicain membres du Front Parlementaire contre la Faim qu’il accueille avec enthousiasme leur intérêt d'appuyer le processus de création du même Front en Haïti et de partager leurs expériences avec les Parlementaires Haïtiens « La FAO se réjouit de l'intérêt du Front Parlementaire contre la Faim en République Dominicaine d’appuyer le renforcement des capacités du Front Parlementaire contre la Faim en Haïti. Nous souhaitons que des visites d'échanges se réalisent prochainement afin que les Parlementaires des deux pays puissent réfléchir et trouver ensemble des solutions adaptées aux problèmes binationaux, lesquelles pourront se traduire, si nécessaire, en lois, notamment en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle ».



