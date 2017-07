Haïti - France : Saisie record d’écailles de tortues en provenance d’Haïti





Les douaniers français ont découvert et saisie à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle (Nord-Est de Paris), plusieurs milliers d’écailles de tortues de contrebande, en provenance d’Haïti et à destination du Vietnam. Les écailles de tortures étaient dissimulées dans 13 paquets portant l’identification « moules pour casques et rondelles... »



Cette saisie record, évaluée à plus de 300,000 euros, proviennait selon les estimations, de près de 400 tortues marines « Eretmochelys imbricata » ou tortue à écaille, une espèce protégée depuis 1970 par le « United States Fish and Wildlife Service depuis les années 1970 » que certains pays comme Haïti, Cuba et l’indonésie ne respectent pas, La Tortue à écailles est l’une des espèces des plus menacées d’extinction et dont le commerce est strictement interdit depuis 1992 y compris à partir de tortues mortes.



Les écailles de tortues sont utilisée entres autres dans la confection de pendentifs, bagues, montures de lunettes et pour la décoration de divers objets personnels précieux.



Nicolas Hulot, le Ministre français de l’écologique s’est déplacée en personne à Roissy pour saluer cette saisie historique.



TB/ HaïtiLibre