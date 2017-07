Haïti - Politique : Au Colloque Mondial des Régulateurs, le CONATEL promeut son plan d’actions





Le dernier Colloque Mondial des Régulateurs (GSR-17) qui se tenait à Nasseau au Bahamas a pris fin la semaine écoulée autour du thème « Vivre dans un monde d’opportunités numériques ». Cette importante réunion annuelle de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) réunissait les organismes de régulation des Télécommunications de la plupart des 192 pays membres de l’UIT. Ce sommet est réputé être un lieu d’échanges privilégié entre les régulateurs en vue de partager leurs expériences sur les enjeux sans cesse croissants d’un secteur évoluant à un rythme accéléré.



Une délégation de l’administration haïtienne des Télécommunications conduite par Jean David Rodeney, le Directeur Général du Conseil National des Télécommunication (CONATEL) était composée entre autres de Jean Robert Magloire, Directeur de l’Unité de Laboratoire ; l’ing. Gregory Domond, Directeur du Centre de Formation des Télécommunications et du Développement des Capacités (CFTDC) et de l’ing. Reynold Guerrier, Représentant du secteur privé.



La nouvelle administration du CONATEL qui en est à sa première participation à ces assises a saisie cette fenêtre d’opportunités pour faire la promotion du Plan d’action de l’administration haïtienne pour la période « 2017-2022 » qui se veut l’outil le plus structurant dont l’administration haïtienne des télécommunications ait jamais disposé pour s’assurer que la contribution du secteur au développement du pays soit enfin une réalité.



Plan d’actions du CONATEL :

«Les axes incompressibles du plan d’action adopté par la nouvelle administration du CONATEL qui s’inscrivent en parfaite cohérence avec l’agenda international des Télécommunications et des TIC se déclinent comme suit :



1.- Création d’un environnement propice par l’adoption à court terme d’un nouveau cadre juridico-réglementaire pour le secteur et la mise en œuvre du chantier législatif permettant l’intégration du pays dans la Société de l’Information. Dans ce cadre, il est convenu d’identifier les éléments susceptibles de faire l’objet d’une législation spécifique et d’en élaborer les avant-projets de texte de loi ;



2.- Consolidation de l‘infrastructure des télécommunications par le développement de la large bande dans le contexte de la négociation de l’attribution de nouvelles ressources pour l’exploitation du 4G LTE. Le postulat est que nous ne pouvons pas nous permettre « d’entretenir une infrastructure au rabais », héritage des accommodations du passé alors que nous y mettons les mêmes ressources hertziennes que les pays voisins qui, avec les mêmes operateurs présents sur leur marché sont en passe de léguer a leur postérité une infrastructure de qualité capable de leur assurer un positionnement compétitif valorisant pour leur développement ;



3.- Aménagement numérique du territoire par l’équipement de l’ensemble des collectivités et des quartiers en des télécentres communautaires polyvalents construits autour du concept novateur de “Borne d’Inclusion a l’Economie Numérique” (BIEN) autour de laquelle l’activité d’appropriation des TIC par la formation des Jeunes, par la création d’emplois, par l’autonomisation des femmes, par la promotion de la production nationale, par la mise en cohésion des populations autours de projets communs et communément maitrisés ;



4.- Intégration dans la Société de l’Informations consistant en la mise en œuvre des différentes lignes d’action résultant du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) qui recèlent des provisions pour nous permettre de faire des sauts qualitatifs et quantitatifs pour notre développement. Ici, c’est l’éducation de qualité, la santé, la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté etc... qui trouvent matière à être adressés de façon productive ; là, c’est la création de richesses, l’autonomisation des femmes et des jeunes filles, bref, les Objectifs de Développement Durable en général qui trouvent un lieu de prise en charge dynamique et plein d’opportunités fortes. C’est dans ce registre qu’il convient de regarder également quel positionnement est plus identitairement et économiquement approprié à cette intégration. S’agit-il pour nous de nous assujettir à un “suivisme des utilisations” dans ce qui se définit comme les Services “Over The Top» ou il s’agit e nous donner les moyens de nous aménager une place ;



5.- Développement des capacités car, de façon incontournable dans ce vaste processus de transformation, les matériaux et les méthodes indispensables à l’appropriation nécessitent systématiquement de développer un plan de formation qui puise adresser l’ensemble des besoins tant au niveau de la régulation, du management des technologies que des usages. Le CONATEL se doit donc prioritairement de mettre en place physiquement le centre de Formation des Télécommunications et de Développement des Capacités qui offrira le cadre à l’élaboration du “Plan de formation” et à sa mise en œuvre optimisée. »



De retour en Haïti le CONATEL entend organiser une restitution de ces assises non seulement à travers le rapport de mission, mais encore à travers des présentations au bénéfice de toutes les parties-prenantes du secteur sous l’égide du Centre de Formation de Télécommunications et du Développement des Capacités.



