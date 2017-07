Haïti - Éducation : Calendrier scolaire (2017-2018)





Le Ministère de l’Éducation Nationale a publié le calendrier scolaire pour l’année académique 2017-2018 (Préparé par la Direction de la Planification et de la Coopération Externe).



Dates importantes :

La rentrée des classes aura lieu le 4 septembre prochain

Vacances de fin d’année 22 décembre 2017 (reprise des cours 8 janvier 2018)

Vacances de Pâques 29 mars 2018 (reprise des cours 2 avrils 2018)

Fermeture de l’année scolaire 29 juin 2018



Périodes de contrôles :

Contrôle 1 : 23 au 27 octobre 2017

Contrôle 2 : 18 au 22 décembre 2017

Contrôle 3 : 19 au 23 mars 2018

Contrôle 4 : 11 au 29 juin 2018



Dates des examens officiels :

Bac permanent : 18 au 21 décembre 2017

Bac régulier du 25 au 28 juin 2018

9e AF : 11 au 13 juin 2018

Fin d’Étude Secondaire 25 au 28 Juin 2018

Ecole normale d’instituteurs (ENI) et Centres d'Éducation Familiale (CEF) du 11 au 15 juin 2018

Examens de Formation Technique et Professionnelle (FTP) : 29 juillet au 4 août 2018



Durée d’enseignement :

L’année scolaire sera de 194 jours et comptera 9 jours fériés

L’enseignement sera de 970 heures pour le fondamental et 1,164 heures pour le secondaire



Téléchargez le nouveau calendrier scolaire 2017-2017 PDF : http://www.haitilibre.com/docs/CALENDRIER_SCOLAIRE_2017_2018.pdf



HL/ HaïtiLibre