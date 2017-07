Haïti - FLASH : Environ 150 haïtiens arrêtés chaque jour à Pedernales...





Selon le Corps spécialisé de sécurité frontalière terrestre (CESFRONT) et les Service dominicain de migration, ces derniers jours, plus de 1,000 haïtiens (628 hommes, 327 femmes et 84 enfants) en situation migratoire irrégulière, ont été rapatriés en Haïti par le poste frontière de Pedernales au Sud-Ouest de la République Dominicaine.



Lors des opérations de contrôle ont été saisie 40 fausses cartes d'identité sur des haïtiens et 30 motos ayant servi au transport de migrant illégaux.



Les opérations militaires sont réalisées sur ordre du Lieutenant-Général Rubén Paulino Sem, le Ministre de la Défense et avalisées par le Major Général Braulio Alcantara Lopez, Directeur Général de l'armée, le Général Sugar Puttzi Frugis Martínez, Directeur général du Cesfront et le Général Rafael Diaz Gomez, Commandant de la cinquième brigade, stationnée à Barahona.



Le Cesfront indique que les opérations de contrôle se poursuive et qu’en moyenne 150 personnes et travailleurs haïtiens illégaux sont arrêtés chaque jour dans la zone urbaine de la ville de Pedernales et d'autres communautés de la région.



SL/ HaïtiLibre