Haïti - Politique : Moïse se réuni avec le secteur des affaires dans le Sud





Vendredi, le Président Jovenel Moïse, s'est réuni avec des représentants du secteurs des affaires du département du Sud, afin d'identifier les problèmes qui représentent un frein au développement du département. Cette réunion était organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Sud



Parmi les problèmes exposés citons entre autres : la question de cadastre, l'absence d'infrastructures portuaire et aéroportuaire, l’accès au crédit et le respect des différents pouvoirs, pour favoriser un meilleur fonctionnement de l'État en région.



Le Président Moïse a répondu favorablement à la plupart des requêtes notamment en ce qui concerne la question de l’accès au crédit, confirmant aux intervenants que des pourparlers sont déjà en cours avec des membres du système financier haïtien, afin de faciliter le financement de projets viables susceptibles de dynamiser l'économie et la création d'emplois.



À l’issue de cette réunion le Chef de l’État a réitéré son appel à la collaboration du secteur des affaires en vue de faciliter les actions de l'État et replacer le pays sur la voie du développement durable.



HL/ S/ HaïtiLibre