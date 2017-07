Haïti - Politique : Délivrance de documents d’identité, le Ministre satisfait





Jeudi en conférence de presse, Max Rodolph Saint-Albin le Ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, a présenté les retombées immédiates du système de production de documents d’identité de la Direction de l’immigration et de l’émigration (DIE) et s’est dit satisfait de l’efficacité des mesures adoptées à travers les Centres de Réception et de Livraison de Documents d’Identité (CRLDI).



Le Ministre affirme que la moyenne de production journalière est passée à 4,000 passeports et souligne également, au niveau des CRLDI, une augmentation constante des efforts en vue d’atteindre l’objectif de 5 jours ouvrables pour la production d’un passeport suite à une demande. Au sujet des passeports en attente de leur requérant, le nombre qui était de près de 26,000 livrets au début juillet a été réduit de 43%.



Tout en promettant d’identifier les goulots d’étranglement et d’isoler les contraintes en vue d’annuler définitivement ces passeports que les gens de viennent pas chercher, le Ministre Saint-Albin propose de développer de nouveaux outils et de mettre en place un plan de campagne.



Il a fait savoir que diverses mesures avaient déjà été prises, notamment l’ouverture samedi 15 juillet du service de livraison des passeports, à Lalue, ce qui a permis à plus de 3,000 demandeurs de récupérer leur document. Cette mesure qui a été prise pour décongestionner la livraison, sera répétée samedi 22 Juillet 2017.



De plus, la liste des codes des passeports à récupérer sera publiée afin de permettre aux citoyens de retirer facilement leur précieux document. Plusieurs autres outils de communication seront également mis à la disposition des contribuables pour les informer du suivi et de l’avancement de leurs dossiers a ajouter le Ministre.



HL/ S/ HaïtiLibre